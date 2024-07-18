До відділення ведуть високі сходи без пандусу: у Кривому Розі скаржаться на місцевий Пенсійний фонд

У Кривому Розі люди на візках не можуть потрапити до пенсійного фонду.

У Кривому Розі важко потрапити до одного із відділень Пенсійного фонду. І проблема навіть не в чергах і вільних талонах. А у високих сходах, які ведуть до приміщення адмінустанови.

Як повідомляють активісти “Руху без меж”, вони перевірили відділення сервісний центр №19 Пенсійного фонду України, що на вулиці Книжній у Кривому Розі. На відвідувачів, які пересувається на візку, з самого початку очікують перешкоди у вигляді відсутності пандуса.

Важко і пенсіонерам, й іншим маломобільним людям, які є основною цільовою аудиторією адмінустанови. Усім відвідувачам треба подолати високі сходи, аби дійти до приміщення та отримати послуги.

Щоправда, до людей, які пересуваються на візку, наразі спускаються працівники пенсійного фонду, але не завжди є вільні спеціалісти, тому відвідувачам в спеку доводиться чекати своєї черги на вулиці.

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