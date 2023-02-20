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  • До річниці вторгнення: Укрпошта випустить марку «ПТН ПНХ!» із графіті Бенксі

До річниці вторгнення: Укрпошта випустить марку «ПТН ПНХ!» із графіті Бенксі

Сьогодні 13:49
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До річниці повномасштабного вторгнення "Укрпошта" випустить поштову марку "ПТН ПНХ!", де зображено одне з графіті вуличного художника Бенксі.

Новости Днепра про До річниці вторгнення: Укрпошта випустить марку «ПТН ПНХ!» із графіті Бенксі

Придбати її можна буде з 24 лютого.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На поштовій марці зображено одне з семи графіті Бенксі, які художник створив анонімно в Україні 2022 року. На графіті, яке зобразив Бенксі на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області, дзюдоїста відправляють в нокаут.

Новости Днепра про До річниці вторгнення: Укрпошта випустить марку «ПТН ПНХ!» із графіті Бенксі

Нова марка благодійна, а кожен, хто придбає її, стане учасником благодійного проєкту. Аркуш коштуватиме 180 гривень, з яких 42 гривні будуть благодійним внеском.

Тираж складатиме 1,5 млн примірників або 250 тисяч маркових аркушів.

Крім марок, буде випущено конверт “Перший день”, художній конверт, картка та тематичний світшот.

Новости Днепра про До річниці вторгнення: Укрпошта випустить марку «ПТН ПНХ!» із графіті Бенксі

Новости Днепра про До річниці вторгнення: Укрпошта випустить марку «ПТН ПНХ!» із графіті Бенксі

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці.

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Новости Днепра про До річниці вторгнення: Укрпошта випустить марку «ПТН ПНХ!» із графіті БенксіУкраїнська

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