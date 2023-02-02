Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • До річниці вторгнення росія може розпочати наступ на двох напрямках, – Резніков

До річниці вторгнення росія може розпочати наступ на двох напрямках, – Резніков

Сьогодні 11:38
просмотров

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що росія може розпочати новий наступ на двох напрямках приблизно 24 лютого.

Новости Днепра про До річниці вторгнення росія може розпочати наступ на двох напрямках, - Резніков

Про це він сказав в ефірі французького телеканалу BFM TV.

За словами Резнікова, зараз, майже через рік війни, Україна не може втратити ініціативу на фронті. 

З огляду на те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символізмом, вони спробують щось зробити приблизно 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога, — оцінив можливість нового нападу Олексій Рєзніков.

Він також зазначив, що кремль раніше офіційно заявив про мобілізацію 300 тисяч солдатів. Хоча насправді це може бути 500 тис.

Офіційно заявлено 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, за нашими оцінками, це набагато більше, – заявив міністр.

На думку Олексія Резнікова, російські війська можуть спробувати наступ на двох напрямках – це може бути Донбас і південь.

Це сценарій, до якого готується Київ, який спонукає президента Володимира Зеленського просити ще більше озброєння у союзників по НАТО.

Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж маємо бути готовими якнайшвидше. Ось чому нам потрібна зброя, щоб стримувати ворога. На війні все вирішує ініціатива, – сказав Олексій Резніков.

Читайте також:

Новости Днепра про До річниці вторгнення росія може розпочати наступ на двох напрямках, - РезніковУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі затримали грабіжника-невдаху, який хотів вкрасти велосипед (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    У Дніпрі затримали грабіжника-невдаху, який хотів вкрасти велосипед (ВІДЕО)

    У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався вкрасти велосипед.

    Просиділа сама в квартирі 2 тижні: зі зруйнованої багатоповерхівки в Дніпрі врятували кішку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:36
    Просиділа сама в квартирі 2 тижні: зі зруйнованої багатоповерхівки в Дніпрі врятували кішку

    У Дніпрі дивом вижила кішка, яка просиділа два тижні в…

    Трьох полеглих на війні кам’янчан посмертно відзначено держнагородами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Трьох полеглих на війні кам’янчан посмертно відзначено держнагородами

    За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету…

    Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до Дніпра

    Увечері 1 лютого окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Краматорську…

    Наверх