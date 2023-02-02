До річниці вторгнення росія може розпочати наступ на двох напрямках, – Резніков

Про це він сказав в ефірі французького телеканалу BFM TV.
За словами Резнікова, зараз, майже через рік війни, Україна не може втратити ініціативу на фронті.
З огляду на те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символізмом, вони спробують щось зробити приблизно 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога, — оцінив можливість нового нападу Олексій Рєзніков.
Він також зазначив, що кремль раніше офіційно заявив про мобілізацію 300 тисяч солдатів. Хоча насправді це може бути 500 тис.
Офіційно заявлено 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, за нашими оцінками, це набагато більше, – заявив міністр.
На думку Олексія Резнікова, російські війська можуть спробувати наступ на двох напрямках – це може бути Донбас і південь.
Це сценарій, до якого готується Київ, який спонукає президента Володимира Зеленського просити ще більше озброєння у союзників по НАТО.
Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж маємо бути готовими якнайшвидше. Ось чому нам потрібна зброя, щоб стримувати ворога. На війні все вирішує ініціатива, – сказав Олексій Резніков.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався вкрасти велосипед.
У Дніпрі дивом вижила кішка, яка просиділа два тижні в…
За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету…
Увечері 1 лютого окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Краматорську…