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До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині

Сьогодні 08:30
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Нікопольщина пережила чергову ворожу атаку.

Новости Днепра про До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно загасили. 

Були пошкоджені 3 приватні будинки, заклад харчування та лінія електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Вчора ми писали про те, що у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку.

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