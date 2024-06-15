Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно загасили.
Були пошкоджені 3 приватні будинки, заклад харчування та лінія електропередач. Обійшлося без постраждалих.
Вчора ми писали про те, що у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку.
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