До останнього вірив у перемогу: у бою загинув Віталій Сіданченко з Кам’янського

Захищаючи незалежність та територіальну цілісність України під час участі у бойових діях на Луганщині, від отриманих поранень загинув старший солдат Віталій Сіданченко.

Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов.

«Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним та близьким полеглого воїна, поділяючи тяжкий біль утрати», – написав міський голова.

Віталій Сіданченко народився 11 серпня 1978 року. Закінчив Професійно-технічне училище №79 в 1996 році. Тривалий час працював на ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» ( ДМК). Призваний по мобілізації 25.02.2022 року.

У нього залишилися дружина, син, мати та сестра.

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