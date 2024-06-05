До лікарні Кривого Рогу потрапив молодик, який отруївся саморобними таблетками з мухоморів

Житель Кривого Рогу проковтнув понад 30 саморобних таблеток з мухоморів. 20-річного чоловіка забрали до лікарні, пише Інформатор. Як з’ясували медики, які приїхали до пацієнта, чоловік вирішив самостійно виготовити таблетки, які містили отруйні гриби.
Постраждалого госпіталізували. У поліції також підтвердили цю інформацію.
Зауважимо, що це не вперше, коли люди добровільно труять себе мухоморами. Раніше на Дніпропетровщині чоловік пив отруйний чай з мухоморів для підвищення потенції, а у Дніпрі 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які купив в інтернеті.
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