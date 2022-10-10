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  • До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів

До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів

Сьогодні 19:45
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10 жовтня близько 16:00 у Слобожанському помітили чоловіка без свідомості. Він лежав на автобусній зупинці (вулиця 8-го березня, навпроти магазину “Наталі”).

Новости Днепра про До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів

О 17:05 медики доставили його до лікарні №4.

При собі в чоловіка не було телефону. Якщо ви його впізнали, будь ласка, подзвоніть за номером (096) 235-80-73 (приймальне відділення лікарні №4).

Новости Днепра про До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів

 

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Новости Днепра про До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичівУкраїнська Новости Днепра про До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичівРусский

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