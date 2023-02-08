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До Дніпрі прийшли арктичні морози: коли знову потеплішає

Сьогодні 13:28
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У Дніпрі найближчими днями буде справжня морозна зима.

Новости Днепра про До Дніпрі прийшли арктичні морози: коли знову потеплішає

Як повідомив відомий синоптик ігор Кільбачич в Україну прийшли арктичні морози.

За його словами, у четвер, 9 лютого, в Україні буде малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -13…-8 °С, вдень -6…-1 °С. У Карпатах та на Прикарпатті вночі -22…-17 °С, вдень -9…-4 °С.

Що ж стосується Дніпра, то в нашому місті сьогодні вночі температура повітря опуститься до -10 градусів морозу. З хорошого – на вулиці буде сонячно. Такі холоди протримаються до вихідних. Уже в суботу значно потеплішає. 

З наступного тижня в Дніпрі буде невелика відлига та мокрий сніг. Потеплішає за прогнозами синоптиків, температура повітря прогріється до +2. 

Нагадаємо, раніше в ДТЕК анонсували збільшення кількості відключень через морози. 

Новости Днепра про До Дніпрі прийшли арктичні морози: коли знову потеплішає

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Новости Днепра про До Дніпрі прийшли арктичні морози: коли знову потеплішаєУкраїнська Новости Днепра про До Дніпрі прийшли арктичні морози: коли знову потеплішаєРусский

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