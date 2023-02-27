До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займався

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Олександр Педан провів для школярів Дніпра неформальну лекцію. Відбулося це в рамках проєкту “Спільно до навчання”.
Діти змогли трохи відволіктися від буденних справ та зустрітися з однокласниками та відомим ведучим. На неЛекції вони говорили про безпеку, здоров’я і що важливо продовжувати навчатися.
Вони демонструють мужність і небайдужість. Прилаштувалися до онлайн навчання та продовжують займатися спортом, малюванням, музикою. А ще – волонтерять. Наші діти – Герої, але, як ніколи раніше, потребують розуміння і уваги дорослих, – зазначив Лисак.
Така ж лекція чекає на учнів шкіл Павлограду та Кам’янського.
Олександр Педан – український телеведучий, найбільш відомий за своїми проєктами на “Новому каналі”. Раніше Педан у Дніпрі навідувався до ДНУ, де побував на парах та в гуртожитку.
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