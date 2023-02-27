Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займався

Сьогодні 17:48
просмотров

У Дніпрі відомий телеведучий зустрівся зі школярами.

Новости Днепра про До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займався

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Олександр Педан провів для школярів Дніпра неформальну лекцію. Відбулося це в рамках проєкту “Спільно до навчання”. 

Діти змогли трохи відволіктися від буденних справ та зустрітися з однокласниками та відомим ведучим. На неЛекції вони говорили про безпеку, здоров’я і що важливо продовжувати навчатися.

Вони демонструють мужність і небайдужість. Прилаштувалися до онлайн навчання та продовжують займатися спортом, малюванням, музикою. А ще – волонтерять. Наші діти – Герої, але, як ніколи раніше, потребують розуміння і уваги дорослих, – зазначив Лисак. 

Така ж лекція чекає на учнів шкіл Павлограду та Кам’янського.

Новости Днепра про До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займався

Новости Днепра про До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займався

Новости Днепра про До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займався

Олександр Педан – український телеведучий, найбільш відомий за своїми проєктами на “Новому каналі”. Раніше Педан у Дніпрі навідувався до ДНУ, де побував на парах та в гуртожитку. 

Читайте також:

Новости Днепра про До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займавсяУкраїнська Новости Днепра про До Дніпра завітав відомий телеведучий: чим він займавсяРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

    1990-ті роки були нещодавно, але сам Дніпро за цей час…

    У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    У Дніпрі через аварію стоїть весь центр: подробиці

    Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького…

    У Дніпрі в одному із парків облаштували укриття: може вмістити до 50 осіб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:11
    У Дніпрі в одному із парків облаштували укриття: може вмістити до 50 осіб

    У Дніпрі в парку «Новокодацький» облаштували укриття.

    У Кам’янському знайшли хулігана, який кинув камінь у кабіну машиніста
    Сьогодні 16:47
    У Кам’янському знайшли хулігана, який кинув камінь у кабіну машиніста

    На Дніпропетровщині знайшли підлітка, який ледь не вбив машиніста.

    Наверх