До Дніпра з фронту доправили 900-річну половецьку статую

Половецька статуя, якій близько 900 років, у Дніпрі.

Половецька статуя стояла у селі Миролюбівка Донецької області, за два кілометри від бойових дій. Її врятувала з-під обстрілів та евакуювала до Дніпра Третя окрема штурмова бригада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зараз статуя перебуває у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Це вже 11 статуя, яку привезли до Дніпра з фронту. Коли безпекова ситуація покращиться, всі вони повернуться на свої історичні місця.

“Це не просто статуя. Це наша культурна спадщина, яка є частиною нашої національної ідентичності. Щиро дякуємо Збройним Силам України, воїнам Третьої штурмової бригади, які вкотре показали, що ми здатні зберегти найцінніше — нашу історію та культуру!”, – повідомив Микола Лукашук.

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