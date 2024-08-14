До Дніпра з фронту доправили 900-річну половецьку статую

Половецька статуя стояла у селі Миролюбівка Донецької області, за два кілометри від бойових дій. Її врятувала з-під обстрілів та евакуювала до Дніпра Третя окрема штурмова бригада.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Зараз статуя перебуває у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Це вже 11 статуя, яку привезли до Дніпра з фронту. Коли безпекова ситуація покращиться, всі вони повернуться на свої історичні місця.
“Це не просто статуя. Це наша культурна спадщина, яка є частиною нашої національної ідентичності. Щиро дякуємо Збройним Силам України, воїнам Третьої штурмової бригади, які вкотре показали, що ми здатні зберегти найцінніше — нашу історію та культуру!”, – повідомив Микола Лукашук.
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Гончар Вірсавія
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