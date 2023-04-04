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До Дніпра приїхав старший радник Конгресу США Пол Массаро (ФОТО)

Сьогодні 14:24
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Добрий день, Пол!

Новости Днепра про До Дніпра приїхав старший радник Конгресу США Пол Массаро (ФОТО)

Сьогодні, 4 квітня, до Дніпра завітам старший радник Конгресу США Пол Массаро.

Відповідне селфі на фоні Слобожанського проспекту він опублікував у своєму Twitter.

Доброго ранку, Дніпро, – підписав фото Пол Массаро.

Новости Днепра про До Дніпра приїхав старший радник Конгресу США Пол Массаро (ФОТО)

Зазначимо, Массаро – старший політичний радник Гельсінської комісії США, де його сфера діяльності включає в себе боротьбу з корупцією, права людини, санкції тощо.

Пол підтримує Україну. У липні 2022-го як старший радник конгресу США він заявив, що «росія завжди бреше» та закликав надати Україні далекобійні ракети. Він уже відвідував Львів, Одесу, Миколаїв, Херсон, Київ та інші міста нашої країни. 

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Новости Днепра про До Дніпра приїхав старший радник Конгресу США Пол Массаро (ФОТО)Українська

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