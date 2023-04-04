До Дніпра приїхав старший радник Конгресу США Пол Массаро (ФОТО)

Добрий день, Пол!

Сьогодні, 4 квітня, до Дніпра завітам старший радник Конгресу США Пол Массаро.

Відповідне селфі на фоні Слобожанського проспекту він опублікував у своєму Twitter.

Доброго ранку, Дніпро, – підписав фото Пол Массаро.

Зазначимо, Массаро – старший політичний радник Гельсінської комісії США, де його сфера діяльності включає в себе боротьбу з корупцією, права людини, санкції тощо.

Пол підтримує Україну. У липні 2022-го як старший радник конгресу США він заявив, що «росія завжди бреше» та закликав надати Україні далекобійні ракети. Він уже відвідував Львів, Одесу, Миколаїв, Херсон, Київ та інші міста нашої країни.

Читайте також:

Українська

Автор: