До Дніпра приїхав Міністр оборони

До Дніпра 28 лютого завітав міністр оборони Олексій Резніков.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Міністр оборони Олексій Резніков вручив відзнаки 55 мешканцям Дніпропетровщини. Це лікарі, медсестри, рятувальники, інженери, енергетики та водії.

Чуйні, бо завжди готові допомагати. Професійні, бо знаходять вихід із будь-якої ситуації. Сильні, бо готові віддаватися справі 24/7, – зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше до Дніпра приїздила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона вручила державні нагороди видатним прес-офіцерам та представникам військових медіа.

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