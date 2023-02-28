До Дніпра приїхав Міністр оборони

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Міністр оборони Олексій Резніков вручив відзнаки 55 мешканцям Дніпропетровщини. Це лікарі, медсестри, рятувальники, інженери, енергетики та водії.
Чуйні, бо завжди готові допомагати. Професійні, бо знаходять вихід із будь-якої ситуації. Сильні, бо готові віддаватися справі 24/7, – зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше до Дніпра приїздила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона вручила державні нагороди видатним прес-офіцерам та представникам військових медіа.
Читайте також:
Автор:
Близько 40 років у Дніпрі працював завод, де виробляли радіоприймачі,…
Учора, 27 лютого, в KFC в Центральному районі міста працівники…
У Дніпрі весняні канікули розпочнуться в кінці березня.
У Дніпрі піймали хлопця з наркотиками.