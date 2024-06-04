До Дніпра надійшли автобуси з Японії: як використають подарований транспорт

До Дніпра прибули два мікроавтобуси з Японії.

Японські мікроавтобуси будуть підвозити співробітників підприємства “Дніпровський електротранспорт” до робочих місць. Завдяки новому транспорту, персонал швидше доїжджатиме до депо і розпочинатиме роботу без затримок.

Про це повідомили на сторінці “Дніпровський електротранспорт” у Facebook.

“Важливість такої техніки незаперечна, оскільки наразі більшість мікроавтобусів підприємства вже відпрацювали своє, та потребують постійних ремонтів, але завдяки наданій допомозі ми зможемо виконувати безперебійні та зручні перевезення персоналу, що в свою чергу гарантуватиме вчасний випуск рухомого складу з депо”, – йдеться у повідомленні.

Подаровані мікроавтобуси марки Fiat виглядають сучасними та мають комфортні місця для сидіння.

Японія вже вдруге дарує транспорт підприємству “Дніпровський електротранспорт”. Нещодавно до Дніпра прибув екскаватор-навантажувач

У підприємстві зазначили, що уся технічна допомога закуповується за рахунок японської грантової допомоги за Програмою з екстреного відновлення (Фаза 2) та надається урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) що є урядовою установою.

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