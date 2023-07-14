До 71%: Кабмін планує збільшити мінімальні ціни на алкоголь

Кабінет міністрів України може підняти мінімальні ціни на алкоголь.

Відповідну постанову опублікувало Міністерство економіки.

В обґрунтуванні запропонованого підвищення цін зазначено, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування, особливо зважаючи на зміни в соціально-економічній і податковій сферах, як от зростання витратної складової цін – вартості сировини, комплектуючих, енергоносіїв, витрат на оплату праці тощо.

Отже, мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти:

на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;

віскі, ром та джин – 25%;

коньяк (бренді) – 11-12%;

звичайні вина – на 62%;

ігристі вина – на 28%;

сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.

Тобто ціна на пляшку горілки 0,5 літра зросте приблизно з 89 грн до 101 грн.

В Мінфіні очікують, що підняття мінімальних цін на алкоголь збільшить надходження до державного та місцевого бюджетів на суму близько 500 млн гривень та зменшить кількість смертей через вживання алкоголю.

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