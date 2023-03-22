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До +17: Дніпро накриє справжнє весняне потепління

Сьогодні 12:09
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У Дніпрі різко потепліє.

Новости Днепра про До +17: Дніпро накриє справжнє весняне потепління

Відома синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло. 

Так, вже сьогодні 22-го березня протягом дня температура повітря очікується +10+16 градусів. Дощі можливі тільки на півночі України та на Одещині. На сході та більшій частині півдня буде сухо та сонячно. 

23-го березня, буде найтепліше – до +17 ..+18 градусів.

Новости Днепра про До +17: Дніпро накриє справжнє весняне потепління

Що ж стосується Дніпра то до вихідних нас чекає справжнє весняне тепло. Температура повітря прогріється до +16 градусів тепла. З поганого – уже в неділю на нас чекають дощі, але вони затримаються тільки на декілька днів. 

Новости Днепра про До +17: Дніпро накриє справжнє весняне потепління

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі закінчився опалювальний сезон. Пов’язано це з тим, що середньодобова температура досягла +8 градусів. Якщо у вас ще є тепло – насолоджуйтесь поки можете, бо до вечора у всіх будинках вимкнуть опалення.

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Новости Днепра про До +17: Дніпро накриє справжнє весняне потеплінняУкраїнська

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