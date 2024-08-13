Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До 120 тисяч: ТОП вакансій у Дніпрі з високою зарплатнею

Сьогодні 13:48
просмотров

У Дніпрі з'явилися нові актуальні вакансії з високою зарплатнею.

Новости Днепра про До 120 тисяч: ТОП вакансій у Дніпрі з високою зарплатнею

Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. 

Нині у Дніпрі шукають таких фахівців: 

  • До 120 тис. грн пропозиція для менеджера з продажу нерухомості від агенції «Imperia HR»: (063)7531136 Аліна.
  • До 100 тис. грн пропонує зарплату супервайзеру регіональних продажів німецька компанія «Alpha Dent Implants GmbH»: (050)9683897 чи (067)3195351.
  • До 75 000 тис. грн готові платити водію вантажівки, міжнародний кат. E (для автоцистерни, нафтовозу) в компанії «Поле Транс»: (097)0779833 Євген Володимирович.
  • 70 тис. грн – на таку зарплату Дніпрополімермаш запрошує оператора ЧПУ фрезерно-розточувальних верстатів: (067)5222639 Інна Василівна.
  • До 45 тис. грн обіцяють винагороду електроннику з ремонту та обслуговування металорізального обладнання, електромеханіку, електромонтажнику, електрику в компанії «QPart»: (067)6357070 Ірина.

Детальніше ТУТ.

Читайте також:

Новости Днепра про До 120 тисяч: ТОП вакансій у Дніпрі з високою зарплатнеюУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі родина з трьома дітьми захворіла на гостру кишкову інфекцію
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:41
    У Дніпрі родина з трьома дітьми захворіла на гостру кишкову інфекцію

    У Дніпрі діти з однієї родини підхопили кишкову паличку.

    У Дніпрі на поверхні озера Курячого виявили труп
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:54
    У Дніпрі на поверхні озера Курячого виявили труп

    У Дніпрі на одній із водойм виявили труп.

    У Дніпрі помітили рибалок, які вміють “ходити по воді”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:30
    У Дніпрі помітили рибалок, які вміють “ходити по воді”

    У Дніпрі зафіксували рибалок, які стояли на воді посеред річки.

    Житель Дніпра понад півроку зливав дані про місцезнаходження заправок для ЗСУ та розташування ТЦК
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:26
    Житель Дніпра понад півроку зливав дані про місцезнаходження заправок для ЗСУ та розташування ТЦК

    Дніпрянина викрили на шпигунстві на користь РФ.

    Наверх