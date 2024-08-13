До 120 тисяч: ТОП вакансій у Дніпрі з високою зарплатнею
У Дніпрі з'явилися нові актуальні вакансії з високою зарплатнею.
Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.
Нині у Дніпрі шукають таких фахівців:
До 120 тис. грн пропозиція для менеджера з продажу нерухомості від агенції «Imperia HR»: (063)7531136 Аліна. До 100 тис. грн пропонує зарплату супервайзеру регіональних продажів німецька компанія «Alpha Dent Implants GmbH»: (050)9683897 чи (067)3195351. До 75 000 тис. грн готові платити водію вантажівки, міжнародний кат. E (для автоцистерни, нафтовозу) в компанії «Поле Транс»: (097)0779833 Євген Володимирович. 70 тис. грн – на таку зарплату Дніпрополімермаш запрошує оператора ЧПУ фрезерно-розточувальних верстатів: (067)5222639 Інна Василівна. До 45 тис. грн обіцяють винагороду електроннику з ремонту та обслуговування металорізального обладнання, електромеханіку, електромонтажнику, електрику в компанії «QPart»: (067)6357070 Ірина.
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