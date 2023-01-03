До 110 “зірок” за годину: у Дніпрі можна побачити вражаючий зорепад

Сьогодні 3 січня, відбудеться перший зорепад року.

Про це розповіли в Дніпровському планетарії.

У ніч з 3 на 4 січня буде пік метеоритного потоку Квадрантиди. Це перший зорепад 2023 року. Очікується, що за годину падатиме до 110 “зірок”.

Побачити зорепад можна неозброєним оком. Для цього треба чисте небо (сьогодні вночі в Дніпрі обіцяють ясну погоду) та трохи терпіння, бо яскравий місяць може завадити видимості. Почати спостереження можна вже о 23 годині, дивитися треба в напрямку північного сходу.

Якщо знаєте, де знаходиться Велика Ведмедиця, то орієнтуйтеся на неї та дивіться в бік ручки ковша цього сузір’я.

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