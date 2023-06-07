Днями громади Нікопольщини можуть залишитися без води через стрімке обміління водосховища

Ймовірно, уже післязавтра подача води повністю припиниться.

Днями громади Нікопольського району можуть залишитися без води, адже Каховське водосховище стрімко міліє. Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі телемарафону.

За його словами, завтра-післязавтра рівень води буде настільки критичним, що водопостачання зовсім зникне.

Вона дійсно стрімко падає в самому водосховищі і тому ми вже відпрацьовуємо деякі механізми для того, щоб люди були з водою, – зауважив Орлов.

Він зауважив, що мешканцям будуть доставляти технічну та питну воду. Уже розробляються відповідні рішення. Зокрема, Укрзалізниця підготує 15 вагонів, які зможуть перевозити воду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Нікопольщині розпочали жорстку економію води. Крім цього, у водоймах на Дніпропетровщині масово мре риба. У профільному міністерстві розповіли, якими будуть збитки.

Читайте також:

Українська

Автор: