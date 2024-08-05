Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, не відпустили під домашній арешт

Дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, не відпустили під домашній арешт

Сьогодні 16:49
просмотров

18-річного юнака з Дніпра, якого підозрюють у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, залишили під вартою.

Новости Днепра про Дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, не відпустили під домашній арешт

У Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію щодо запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка. Рішення суду першої інстанції залишили без змін — арешт без права внесення застави, пише Суспільне.

Захист Зінченка просив суд відпустити підозрюваного під цілодобовий домашній арешт за місцем проживання з носінням електронного засобу захисту. На думку адвоката, нині немає прямих доказів причетності дніпрянина до вчинення злочину, зокрема “показання свідків не підтверджують його вину”.

Водночас прокурор у справі стверджує, що докази варто оцінювати за сукупністю. Зокрема вказав на те, що ланцюжок пересування підозрюваного завершується біля квартири на вулиці Театральній, яку він орендував. Тому підозра є обґрунтованою.

Також прокурор наголосив на тому, що підозрюваний живе у Дніпрі, а слідчі дії ведуться у Львові. Дорога до суду займатиме 22 години, тому простежити дії підозрюваного протягом цього часу – неможливо.

Також є ризики, що підозрюваний може знищити засоби вчинення злочину, — зауважив прокурор.

Тож Зінченко залишиться під вартою на 60 дів – до 22 вересня. Після цього йому можуть або змінити запобіжний захід, або продовжити перебування в СІЗО на ще два місяці.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, не відпустили під домашній арештУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT: чи є у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:02
    В Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT: чи є у Дніпрі

    У липні в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу…

    “Раскудахкались в свойом курятникє”: у потязі з Дніпра стався скандал через чоловіка в жіночому купе
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:56
    “Раскудахкались в свойом курятникє”: у потязі з Дніпра стався скандал через чоловіка в жіночому купе

    Чоловік зумів купити квиток до жіночого купе, а потім ображав…

    Яблучний Спас 2024: нова дата, навіщо освячувати яблука та що не можна робити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:21
    Яблучний Спас 2024: нова дата, навіщо освячувати яблука та що не можна робити

    Цього року мешканці Дніпра та України відзначатимуть Яблучний Спас за…

    У Дніпрі шукають родину для 14-річної дівчинки: як удочерити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:07
    У Дніпрі шукають родину для 14-річної дівчинки: як удочерити

    У Дніпрі 14-річна дівчинка шукає люблячих батьків.

    Наверх