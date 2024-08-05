Дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, не відпустили під домашній арешт

18-річного юнака з Дніпра, якого підозрюють у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, залишили під вартою.

У Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію щодо запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка. Рішення суду першої інстанції залишили без змін — арешт без права внесення застави, пише Суспільне.

Захист Зінченка просив суд відпустити підозрюваного під цілодобовий домашній арешт за місцем проживання з носінням електронного засобу захисту. На думку адвоката, нині немає прямих доказів причетності дніпрянина до вчинення злочину, зокрема “показання свідків не підтверджують його вину”.

Водночас прокурор у справі стверджує, що докази варто оцінювати за сукупністю. Зокрема вказав на те, що ланцюжок пересування підозрюваного завершується біля квартири на вулиці Театральній, яку він орендував. Тому підозра є обґрунтованою.

Також прокурор наголосив на тому, що підозрюваний живе у Дніпрі, а слідчі дії ведуться у Львові. Дорога до суду займатиме 22 години, тому простежити дії підозрюваного протягом цього часу – неможливо.

Також є ризики, що підозрюваний може знищити засоби вчинення злочину, — зауважив прокурор.

Тож Зінченко залишиться під вартою на 60 дів – до 22 вересня. Після цього йому можуть або змінити запобіжний захід, або продовжити перебування в СІЗО на ще два місяці.

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