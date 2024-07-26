Дніпрянин постійно перевдягався, його впізнали за типом ходьби: нові подробиці щодо вбивства Ірини Фаріон

У брифінгу міністра МВС України розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон.

Сьогодні, 26 липня, пройшов брифінг міністра МВС України щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, де розповіли детально про хід розслідування, деталі вбивства, а також показали кадри затримання підозрюваного у Дніпрі.

На місці злочину була знайдена спортивна гірза 9х18, її відправили на експертизу. Вона не бойова, можливо, була придбана на чорному ринку. Відомо, що такі патрони поступали в України в 2018-2019 рр.

Щодо справи були допитані 900 свідків. Також перевірено 80 осіб, які були схожі на вбивцю.

Раніше опубліковане фото дивака в панамі – підозрюваного у вбивстві – зробила сусідка Фаріон.

Розслідування справи велося за допомогою камер відеоспостереження, багато з камер були вимкненні, однак за допомогою деяких все-таки вдалося встановити особу підозрюваного. Цікаво, що 18-річний дніпрянин перебуваючи у Львові за декілька днів до вбивства часто перевдягався, через це його впізнавали на камерах за стилем ходьби.

Також з’ясувалося, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня, де через «Букінг» того ж дня зняв квартиру. Після цього зняв ще дві квартири. Останнє – в день вбивства. Цікаво, що всі вони були з балконами. Щодо того, де хлопець брав гроші, не повідомляють.

Слідчі встановили, що хлопець на новій пошті отримав посилку із замовленнями з різних регіонів України: окуляри, панама, накладна борода, сумка через плече (на думку слідства там зберігалася зброя), шорти. Щодо бороди – наразі з’ясовують чи особа причетна до інших злочинів в Україні.

Вона (Ірина Фаріон – ред.) була сама беззахисна серед всіх. Ми вам показали його пошукову табличку, я можу одне прізвище вам відкрити, наступний кого він дивився – це Макс Бужанський”, – сказав голова МВС Ігор Клименко.

День вбивства

Камера не зафіксувала момент вбивства, який відбувся за кутом будинку. Однак за декілька секунд до пострілу підозрюваний, одягнувши червоні рукавиці зайшов за кут, де стояла Фаріон та очікувала на таксі. За думкою слідства, ймовірний вбивця підійшов до жінки близько – приблизно на 2 метри – та вистрелив.

Після скоєння злочину втік – момент показали камери відеоспостереження. Вже 21 липня дніпрянин взяв білет на потяг та попрямував на ньому до Дніпра.

На думку слідства, вбивство відбулося з переробленого пістолету. Наразі зброя не знайдена.

За словами очільника МВС, підозрюваний обмовився, що сховав зброю.

Цікаво, що 18-річний дніпрянин написав прощальний лист.

У пресслужбі Офісу Генерального прокурора повідомили, що підозрюваному мешканцю Дніпра вручили підозру у вчиненні умисного вбивства громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України).

Також відомо, що засідання щодо обрання йому запобіжного заходу відбудеться сьогодні о 13:00 у Галицькому райсуді м. Львова.

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