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Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турнірі

Сьогодні 08:13
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Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному турнірі з легкої атлетики.

Новости Днепра про Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турнірі

Змагання проходили у польському місті Бидгощ, у рамках серії World Continental Tour Gold. 

Дніпровський легкоатлет поступився лише двом учасникам з країни-господарки змагань.

У фінальному протоколі зафіксовані наступні результати:

  1. Павел Файдек (Польща) – 79,43  
  2. Войцех Новіцкі (Польща) – 77,9
  3. Михайло Кохан (Україна) – 77,84

Нещодавно ми повідомляли про те, що дніпрянин виборов золоту медаль на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін.

У цьому сезоні Михайло також став бронзовим призером Кубка Європи.

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Новости Днепра про Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турніріУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турніріРусский

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