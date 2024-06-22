Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турнірі

Змагання проходили у польському місті Бидгощ, у рамках серії World Continental Tour Gold.
Дніпровський легкоатлет поступився лише двом учасникам з країни-господарки змагань.
У фінальному протоколі зафіксовані наступні результати:
Нещодавно ми повідомляли про те, що дніпрянин виборов золоту медаль на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін.
У цьому сезоні Михайло також став бронзовим призером Кубка Європи.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині сьогодні загинула молода жінка та постраждав чоловік.
У Дніпрі з'явився новий дитячий майданчик.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував ситуацію з Миколою Тищенко,…
У Дніпрі завтра, 22 червня, діятимуть погодинні графіки відключення світла.