Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному легкоатлетичному турнірі

Дніпрянин Михайло Кохан здобув бронзу на престижному турнірі з легкої атлетики.

Змагання проходили у польському місті Бидгощ, у рамках серії World Continental Tour Gold.

Дніпровський легкоатлет поступився лише двом учасникам з країни-господарки змагань.

У фінальному протоколі зафіксовані наступні результати:

Павел Файдек (Польща) – 79,43 Войцех Новіцкі (Польща) – 77,9 Михайло Кохан (Україна) – 77,84

Нещодавно ми повідомляли про те, що дніпрянин виборов золоту медаль на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін.

У цьому сезоні Михайло також став бронзовим призером Кубка Європи.

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