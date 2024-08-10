Дніпрянин Муразі Мчедлідзе за крок до “бронзи” на Олімпіаді

Дніпрянин має непогані шанси на медалі ОІ.

Борець з Дніпра Муразі Мчедлідзе поступився у 1/4 фіналі Олімпіади-2024 у Парижі, але має великі шанси на сутичку за “бронзу”.

Дніпровський спортсмен поступився грузину Гіві Матчарашвілі, який є чинним чемпіоном Європи – 0:11.

Саме грузина букмекери вважають фаворитом ігор, отже якщо він вийде в фінал, то Мчедлідзе зможе позмагатися у “втішній сутичці”.

У минулому колі змагань Мчедлідзе сенсаційно здобув перемогу у ваговій категорії до 97 кг над Ібрагімом Чіфтчі з Туреччини з рахунком 5:1.

Нагадаємо, що на цій Олімпіаді “золото” для Дніпра та України вже принесла Ярослава Магучіх.

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