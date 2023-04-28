Дніпрянин крав гроші з карток бійців, які зараз в полоні або зниклі безвісти

Мешканець Дніпра ошукував бійців, які зараз в полоні або вважаються безвісно зниклими.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Так, нещодавно викрили мешканця Дніпра, який привласнював гроші бійців, які зараз знаходяться в полоні або вважаються зниклими безвісти.

Схема була проста. Чоловік отримував доступ до карток жертв через онлайн-банкінг. Потім перевипускав сім-карти, щоб контролювати фінансові операції на рахунках військовослужбовців і переказував гроші на свої картки.

Усього дніпрянин ошукав близько 20 військових на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Під час обшуків вдома у шахрая, правоохоронці знайшли сім-картки, гроші, мобільні телефони та ноутбуки. Усе це вилучили та відправили на експертизу.

Дніпрянину оголосили про підозру та обрали запобіжний захід. Наразі він під вартою, але має право внести заставу 1,2 мільйона гривень. Слідчі дії тривають. Шахраю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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