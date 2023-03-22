Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дніпрянин Даніл Хаммерман став призером «Belgian Open 2023»

Сьогодні 08:00
просмотров

Вітаємо із високим результатом та бажаємо нових перемог!

Новости Днепра про Дніпрянин Даніл Хаммерман став призером «Belgian Open 2023»

У м. Ломмель (Бельгія) закінчився рейтинговий міжнародний турнір з тхеквондо «Belgian Open 2023» категорії G-2/E-2.

Вихованець дніпровської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Даніл Хаммерман виборов срібло у ваговій категорії 59 кг серед юніорів.

Раніше ми писали, що 12-річний спортсмен з Дніпра виграв чемпіонат Хорватії зі стрибків в воду.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпрянин Даніл Хаммерман став призером «Belgian Open 2023»Українська Новости Днепра про Дніпрянин Даніл Хаммерман став призером «Belgian Open 2023»Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Замість України: Марокко доєдналося до заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030
    новини України
    15.03.2023 11:40
    Замість України: Марокко доєдналося до заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030

    У жовтні 2022 Португалія та Іспанія запросили Україну, щоб спільно подати…

    Наші – найкращі: дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метань
    Новини Дніпра
    14.03.2023 22:00
    Наші – найкращі: дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метань

    У Португальському місті Лейрія відбувся Кубок Європи з метань.

    Виповз з палаючої машини: у Дніпрі врятували чемпіона світу з кікбоксингу, який на ледь не загинув на Донбасі
    Новини Дніпра
    14.03.2023 15:33
    Виповз з палаючої машини: у Дніпрі врятували чемпіона світу з кікбоксингу, який на ледь не загинув на Донбасі

    У Дніпрі врятували спортсмена, який ледь не загинув на Донбасі.

    12-річний спортсмен з Дніпра виграв чемпіонат Хорватії зі стрибків в воду
    Новини Дніпра
    14.03.2023 07:15
    12-річний спортсмен з Дніпра виграв чемпіонат Хорватії зі стрибків в воду

    Вітаємо та бажаємо нових перемог та досягнень!

    Наверх