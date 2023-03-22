Дніпрянин Даніл Хаммерман став призером «Belgian Open 2023»

Вітаємо із високим результатом та бажаємо нових перемог!

У м. Ломмель (Бельгія) закінчився рейтинговий міжнародний турнір з тхеквондо «Belgian Open 2023» категорії G-2/E-2.

Вихованець дніпровської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Даніл Хаммерман виборов срібло у ваговій категорії 59 кг серед юніорів.

Раніше ми писали, що 12-річний спортсмен з Дніпра виграв чемпіонат Хорватії зі стрибків в воду.

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