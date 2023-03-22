Дніпрянин Даніл Хаммерман став призером «Belgian Open 2023»

У м. Ломмель (Бельгія) закінчився рейтинговий міжнародний турнір з тхеквондо «Belgian Open 2023» категорії G-2/E-2.
Вихованець дніпровської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Даніл Хаммерман виборов срібло у ваговій категорії 59 кг серед юніорів.
Раніше ми писали, що 12-річний спортсмен з Дніпра виграв чемпіонат Хорватії зі стрибків в воду.
Читайте також:
Автор:
У жовтні 2022 Португалія та Іспанія запросили Україну, щоб спільно подати…
У Португальському місті Лейрія відбувся Кубок Європи з метань.
У Дніпрі врятували спортсмена, який ледь не загинув на Донбасі.
Вітаємо та бажаємо нових перемог та досягнень!