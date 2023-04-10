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Дніпряни зможуть обміняти старі лампи на економні LED не у всіх відділеннях Укрпошти: що зміниться з 1 травня

Сьогодні 22:00
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Безкоштовна програма обміну старих ламп розжарювання на економні LED-лампи в Україні триває. Лампочки, як і раніше, можна обміняти у відділеннях Укрпошти, але з 1 травня кількість доступних для обміну відділень скоротиться. Послуга залишиться доступною лише в обласних центрах.
Новости Днепра про Дніпряни зможуть обміняти старі лампи на економні LED не у всіх відділеннях Укрпошти: що зміниться з 1 травня

З початку старту програми обміну лампочок у відділеннях Укрпошти українці обміняли близько 16,5 млн. ламп. Найбільше ламп отримали мешканці Київської та навколишніх міст – близько 2 млн світлодіодів.
В уряді вирішили скоротити кількість пунктів обміну ламп. Справа в тому, що активність уже знизилася. Більшість з тих, хто хотів отримати LED-лампи, зробили це.а даними Укрпошти, на сьогоднішній день у всіх населених пунктах до обміну є 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодів надійдуть до України найближчим часом.

Так, з 10 квітня 500 відділень Укрпошти більше не будуть доступними для онлайн-замовлення лампочок через “Дію”. З 1 травня обміняти лампи можна буде лише у великих містах, де зберігається найбільший попит.

Як подати заявку в “Дії” на обмін лампочок

  • Авторизуйтесь у програмі, зайдіть у меню “Послуги” та виберіть пункт “Обмін ламп”.
  • Введіть номер телефону та виберіть зі списку доступне відділення “Укрпошти”, в якому вам зручно здійснити обмін.
  • Дочекайтесь повідомлення від “Дії”: коли заявку підтвердять, на обмін ламп у вибраному відділенні пошти заявник матиме п’ять днів.

Без попередньої реєстрації в “Дії” в обміні лампочок можуть відмовити, оскільки до відділень завозять лімітовану кількість ламп.

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Новости Днепра про Дніпряни зможуть обміняти старі лампи на економні LED не у всіх відділеннях Укрпошти: що зміниться з 1 травняУкраїнська Новости Днепра про Дніпряни зможуть обміняти старі лампи на економні LED не у всіх відділеннях Укрпошти: що зміниться з 1 травняРусский

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