Дніпряни зможуть обміняти старі лампи на економні LED не у всіх відділеннях Укрпошти: що зміниться з 1 травня

Безкоштовна програма обміну старих ламп розжарювання на економні LED-лампи в Україні триває. Лампочки, як і раніше, можна обміняти у відділеннях Укрпошти, але з 1 травня кількість доступних для обміну відділень скоротиться. Послуга залишиться доступною лише в обласних центрах.

Так, з 10 квітня 500 відділень Укрпошти більше не будуть доступними для онлайн-замовлення лампочок через “Дію”. З 1 травня обміняти лампи можна буде лише у великих містах, де зберігається найбільший попит.

Як подати заявку в “Дії” на обмін лампочок

Авторизуйтесь у програмі, зайдіть у меню “Послуги” та виберіть пункт “Обмін ламп”.

Введіть номер телефону та виберіть зі списку доступне відділення “Укрпошти”, в якому вам зручно здійснити обмін.

Дочекайтесь повідомлення від “Дії”: коли заявку підтвердять, на обмін ламп у вибраному відділенні пошти заявник матиме п’ять днів.

Без попередньої реєстрації в “Дії” в обміні лампочок можуть відмовити, оскільки до відділень завозять лімітовану кількість ламп.

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