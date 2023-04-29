Дніпряни скаржаться на збій в “ПриватБанку”: що відомо

Користувачі повідомляють про проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, оплатою в терміналах та переказами на картки.

У “Приватбанку” вдень у суботу, 29 квітня, стався збій. Зокрема, йдеться про проблеми зі зняттям готівки в банкоматах “Приватбанку”, оплатою в терміналах та переказами на картки.

Про це повідомляє Суспільне.

У пресслужбі банку кажуть, що розбираються з ситуацією, однак технічної проблеми з боку банку нібито немає. За попередньою інформацією, збій стався на стороні платіжних систем. Термінали інших банків також працюють з перебоями.

На нашій стороні технічної проблеми немає. Це проблема, скоріш за все, платіжних систем, ми будемо розбиратись. З банкоматами система працює без проблем взагалі, — зауважив Олег Серга, прессекретар “ПриватБанку”.

Коли вирішать проблему, наразі невідомо.

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