Дніпряни скаржаться на збій в “ПриватБанку”: що відомо

У “Приватбанку” вдень у суботу, 29 квітня, стався збій. Зокрема, йдеться про проблеми зі зняттям готівки в банкоматах “Приватбанку”, оплатою в терміналах та переказами на картки.
Про це повідомляє Суспільне.
У пресслужбі банку кажуть, що розбираються з ситуацією, однак технічної проблеми з боку банку нібито немає. За попередньою інформацією, збій стався на стороні платіжних систем. Термінали інших банків також працюють з перебоями.
На нашій стороні технічної проблеми немає. Це проблема, скоріш за все, платіжних систем, ми будемо розбиратись. З банкоматами система працює без проблем взагалі, — зауважив Олег Серга, прессекретар “ПриватБанку”.
Коли вирішать проблему, наразі невідомо.
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