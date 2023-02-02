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  • Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме часто: календар магнітних бур на лютий

Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме часто: календар магнітних бур на лютий

Сьогодні 13:30
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У лютому 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме часто: календар магнітних бур на лютий

Про це пише Meteoagent.

Лютий розпочався одночасно зі спалахом на Сонці, що вдарило по магнітному полю Землі.

Магнітні бурі очікуються в такі дні:

  • 5 лютого — сильна магнітна буря. Цього дня краще не виконувати важку роботу.
  • 7 лютого — середня магнітна буря. Цього дня краще проводити багато часу на свіжому повітрі.
  • 10 лютого — знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, важкої праці, краще подбати про своє здоров’я.
  • 15 лютого — слабка магнітна буря. Краще більше відпочивати у цей день.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме часто: календар магнітних бур на лютий

Зазначимо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв’язку та призвести до технічних збоїв. А також вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений артеріальний тиск, біль в серці і суглобах, втома, безсоння.

Існують нескладні правила, дотримання яких значно поліпшить самопочуття в дні магнітних бур:

  • пийте більше води, а також трав’яного і рослинного чаю;
  • відмовтеся від сигарет, кави, алкоголю та енергетиків;
  • частіше бувайте на свіжому повітрі і регулярно провітрюйте кімнату навіть взимку;
  • їжте менше жирної, смаженої і гострої їжі, а також фастфуду;
  • лягайте спати в один і той же час, а також спіть не менше 7 годин на добу;
  • постарайтеся менше нервувати і рідше читати новини.

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Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме часто: календар магнітних бур на лютийУкраїнська

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