Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме часто: календар магнітних бур на лютий

У лютому 2023 року очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності.

Про це пише Meteoagent.

Лютий розпочався одночасно зі спалахом на Сонці, що вдарило по магнітному полю Землі.

Магнітні бурі очікуються в такі дні:

5 лютого — сильна магнітна буря. Цього дня краще не виконувати важку роботу.

— сильна магнітна буря. Цього дня краще не виконувати важку роботу. 7 лютого — середня магнітна буря. Цього дня краще проводити багато часу на свіжому повітрі.

— середня магнітна буря. Цього дня краще проводити багато часу на свіжому повітрі. 10 лютого — знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, важкої праці, краще подбати про своє здоров’я.

— знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, важкої праці, краще подбати про своє здоров’я. 15 лютого — слабка магнітна буря. Краще більше відпочивати у цей день.

Зазначимо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв’язку та призвести до технічних збоїв. А також вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений артеріальний тиск, біль в серці і суглобах, втома, безсоння.

Існують нескладні правила, дотримання яких значно поліпшить самопочуття в дні магнітних бур:

пийте більше води, а також трав’яного і рослинного чаю;

відмовтеся від сигарет, кави, алкоголю та енергетиків;

частіше бувайте на свіжому повітрі і регулярно провітрюйте кімнату навіть взимку;

їжте менше жирної, смаженої і гострої їжі, а також фастфуду;

лягайте спати в один і той же час, а також спіть не менше 7 годин на добу;

постарайтеся менше нервувати і рідше читати новини.

Читайте також:

Українська

Автор: