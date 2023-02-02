Дніпряни, готуйтеся, голова болітиме часто: календар магнітних бур на лютий

Лютий розпочався одночасно зі спалахом на Сонці, що вдарило по магнітному полю Землі.
Магнітні бурі очікуються в такі дні:
5 лютого — сильна магнітна буря. Цього дня краще не виконувати важку роботу.
7 лютого — середня магнітна буря. Цього дня краще проводити багато часу на свіжому повітрі.
10 лютого — знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, важкої праці, краще подбати про своє здоров’я.
15 лютого — слабка магнітна буря. Краще більше відпочивати у цей день.
Зазначимо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв’язку та призвести до технічних збоїв. А також вплинути на самопочуття метеочутливих людей.
Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений артеріальний тиск, біль в серці і суглобах, втома, безсоння.
Існують нескладні правила, дотримання яких значно поліпшить самопочуття в дні магнітних бур:
пийте більше води, а також трав’яного і рослинного чаю;
відмовтеся від сигарет, кави, алкоголю та енергетиків;
частіше бувайте на свіжому повітрі і регулярно провітрюйте кімнату навіть взимку;
їжте менше жирної, смаженої і гострої їжі, а також фастфуду;
лягайте спати в один і той же час, а також спіть не менше 7 годин на добу;
постарайтеся менше нервувати і рідше читати новини.
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