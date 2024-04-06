Дніпрянка знайшла уламки ракети в іграшках своєї дитини

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Серед різних іграшок для малечі жінка побачила уламки ворожої ракети.
За словами жінки, уламки належать ракеті, яка вибухнула у місті під час атаки 2-го квітня.
Тоді внаслідок ворожої агресії постраждало п’ятеро людей.
Був пошкоджений і освітній заклад. У момент удару всі діти були в укритті.
Рятувальники нагадують, що якщо ви побачили уламки ракети чи інші вибухонебезпечні речі, треба негайно телефонувати до відповідних служб.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у Дніпрі сталася пожежа на вулиці Савкіна Новокодацького району міста.
У Дніпрі серйозна ДТП сталася у Самарському районі міста.
Сьогодні вночі оборонці неба знищили 3 ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.
Дніпряни сваряться з сусідом через ставок на городі.