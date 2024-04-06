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Дніпрянка знайшла уламки ракети в іграшках своєї дитини

Сьогодні 13:49
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У Дніпрі жінка знайшла незвичайні речі в іграшках своєї дитини.

Новости Днепра про Дніпрянка знайшла уламки ракети в іграшках своєї дитини

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“. 

Серед різних іграшок для малечі жінка побачила уламки ворожої ракети.

За словами жінки, уламки належать ракеті, яка вибухнула у місті під час атаки 2-го квітня.

Тоді внаслідок ворожої агресії постраждало п’ятеро людей. 

Був пошкоджений і освітній заклад. У момент удару всі діти були в укритті.

Рятувальники нагадують, що якщо ви побачили уламки ракети чи інші вибухонебезпечні речі, треба негайно телефонувати до відповідних служб.

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Новости Днепра про Дніпрянка знайшла уламки ракети в іграшках своєї дитиниУкраїнська

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