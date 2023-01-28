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  • Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула “золото” на стартовому турнірі в новому році

Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула “золото” на стартовому турнірі в новому році

Сьогодні 18:20
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Легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучіх виграла стартовий турнір 2023 року в Котбусі, Німеччина.

Новости Днепра про Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула

На етапі World Athletics Continental Tour Bronze наша землячка показала вражаючий результат – 1.98 метрів. Саме він приніс їй перемогу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного олімпійського комітету.

Спортсменка також спробувала побити рекорд змагань і подолати висоту на 2,02 м, на яку виходила вже тріумфаторкою.  На жаль, цього не сталося. Утім, це не завадило Магучіх вже вдруге, як і в 2020 році, завоювати “золото” в Котбусі. 

Друге місце, до речі, посіла теж українка – Ірина Геращенко. Її результат – 1,96 метрів. 

Новости Днепра про Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула

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