Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула “золото” на стартовому турнірі в новому році

На етапі World Athletics Continental Tour Bronze наша землячка показала вражаючий результат – 1.98 метрів. Саме він приніс їй перемогу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного олімпійського комітету.
Спортсменка також спробувала побити рекорд змагань і подолати висоту на 2,02 м, на яку виходила вже тріумфаторкою. На жаль, цього не сталося. Утім, це не завадило Магучіх вже вдруге, як і в 2020 році, завоювати “золото” в Котбусі.
Друге місце, до речі, посіла теж українка – Ірина Геращенко. Її результат – 1,96 метрів.
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