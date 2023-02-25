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Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуани

Сьогодні 14:51
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У п'ятницю, 24 лютого, патрульні Дніпра приїхали на виклик на вулицю Каляєва, де жінка скаржилася на образи невістки. Проте на місці правоохорнців чекав зовсім інший несподіваний "сюрприз".

Новости Днепра про Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуани

Заявниця запросила поліцейських у будинок, де вони побачили три 20-літрові ємності із забороненими речовинами. 

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області. 

Окрім цього, у приміщенні також було знайдено ще три ємності, пластиковий контейнер, відро із наркотиками, а також електроні ваги та пакети із насіннями, ймовірно, наркотичної рослини. Жінка запевнила, що вказані речі належать її сину, який у цей момент перебував вдома.

Новости Днепра про Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуани

Новости Днепра про Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуани

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для вилучення знайдених речовин та подальших процесуальних дій.

Новости Днепра про Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуани

Новости Днепра про Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуани

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Новости Днепра про Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуаниУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуаниРусский

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