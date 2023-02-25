Дніпрянка викликала патрульних, бо її ображала невістка, а ті знайшли в її сина 60 літрів марихуани

Заявниця запросила поліцейських у будинок, де вони побачили три 20-літрові ємності із забороненими речовинами.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.
Окрім цього, у приміщенні також було знайдено ще три ємності, пластиковий контейнер, відро із наркотиками, а також електроні ваги та пакети із насіннями, ймовірно, наркотичної рослини. Жінка запевнила, що вказані речі належать її сину, який у цей момент перебував вдома.
Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для вилучення знайдених речовин та подальших процесуальних дій.
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