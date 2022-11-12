Дніпрянка стверджує, що знайшла в гречці з “АТБ” скло

У Дніпрі місцева мешканка купила в "АТБ" гречку, але її чекав сюрприз.

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”, жінка купила в “АТБ” гречку ТМ “Розумний вибір” та приготувала її дітям на обід.

Коли родина сіла за стіл їсти, в гречці знайшли шматочок скла. Він попався саме господині.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у шоколадці замість горіха був зуб (ФОТО).

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