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  • Дніпрянка Надія Кіченок поступилася у півфіналі тенісного турніру у США

Дніпрянка Надія Кіченок поступилася у півфіналі тенісного турніру у США

Сьогодні 06:45
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Надія Кіченок разом з німкенею Анна -Лєнею Фрідсам програла у півфіналі тандему Ерін Рутліфф/Алділа Сутжіаді (Австралія/Індонезія, 2) 2:6, 3:6.

Новости Днепра про Дніпрянка Надія Кіченок поступилася у півфіналі тенісного турніру у США

Про це повідомляє btu.

Українсько-німецький тандем зробив один брейк і програв п’ять геймів на своїй подачі.  Дніпрянка Надія Кіченок  поступилася у півфіналі тенісного турніру у США і Анна-Лєна Фрідсам зіграли четвертий спільний півфінал на турнірах WTA та вдруге не змогли пройти до фіналу турніру. На початку місяця Кіченок і Фрідсам зіграли у фіналі змагань WTA 250 у Лінці.

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Новости Днепра про Дніпрянка Надія Кіченок поступилася у півфіналі тенісного турніру у СШАУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянка Надія Кіченок поступилася у півфіналі тенісного турніру у СШАРусский

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