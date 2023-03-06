Про це повідомляє btu.
Українсько-німецький тандем зробив один брейк і програв п’ять геймів на своїй подачі. Дніпрянка Надія Кіченок поступилася у півфіналі тенісного турніру у США і Анна-Лєна Фрідсам зіграли четвертий спільний півфінал на турнірах WTA та вдруге не змогли пройти до фіналу турніру. На початку місяця Кіченок і Фрідсам зіграли у фіналі змагань WTA 250 у Лінці.
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