Дніпрянка каже, що знайшла у батончику уламок канцелярського ножа: коментар виробника

За словами дівчини, вона придбала його в LeSilpo на Єкатеринославському бульварі, а коли почала їсти, то відчула щось тверде на зубах. Виявилося, що це шматочок металу. Дніпрянка сказала, що телефонувала виробникові, проте оператор скинула дзвінок, як тільки клієнтка розповіла, в чому проблема. Пізніше стало відомо, що дівчина проковтнула шматочок металу. Вона звернулась до лікарні. Медики зробили рентген і виявили уламок (3 мм).
Після публікації новини виробник батончиків написав нам, щоб прокоментувати цю ситуацію. У компанії ТОВ «Нові Продукти Україна» зазначили, що жодних звернень щодо якості продукції від дніпрянки не надходило.
Продукція торговельної марки «EatMe» має усі необхідні сертифікати та у процесі виробництва проходить суворий контроль якості з використанням найсучаснішого обладнання, зокрема високотехнологічного сучасного обладнання, яке дозволяє виявити навіть мікрочастки металу та цілої іншої ланки елементів, які не відносяться до складу продукту, та автоматично відбраковує таку продукцію з неможливістю повторного потрапляння такої продукції на лінію. Цей процес автоматизований та виключає людський фактор, – зазначили у компанії.
Та додали, що розпочато внутрішнє розслідування.
Офіційних висновків перевірки наразі ще немає, як й підтвердження технічної можливості на сьогодні потрапляння будь-яких сторонніх предметів до енергетичних батончиків EatMeTM, – зазначає ТОВ «Нові Продукти Україна».
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у шоколадці замість горіха був зуб (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у Дніпрі та області знову можуть бути планові відключення…
У Дніпрі в тумані потонули обидва береги.
Коли купуєте солодке, будьте обережні.
У 2015 році у Дніпрі з'явилася вулиця названа на честь…