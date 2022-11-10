Дніпрянка каже, що знайшла у батончику уламок канцелярського ножа: коментар виробника

Нещодавно до нас звернулась мешканка Дніпра, яка стверджує, що знайшла в батончику EatMe уламок канцелярського ножа.

За словами дівчини, вона придбала його в LeSilpo на Єкатеринославському бульварі, а коли почала їсти, то відчула щось тверде на зубах. Виявилося, що це шматочок металу. Дніпрянка сказала, що телефонувала виробникові, проте оператор скинула дзвінок, як тільки клієнтка розповіла, в чому проблема. Пізніше стало відомо, що дівчина проковтнула шматочок металу. Вона звернулась до лікарні. Медики зробили рентген і виявили уламок (3 мм).

Після публікації новини виробник батончиків написав нам, щоб прокоментувати цю ситуацію. У компанії ТОВ «Нові Продукти Україна» зазначили, що жодних звернень щодо якості продукції від дніпрянки не надходило.

Продукція торговельної марки «EatMe» має усі необхідні сертифікати та у процесі виробництва проходить суворий контроль якості з використанням найсучаснішого обладнання, зокрема високотехнологічного сучасного обладнання, яке дозволяє виявити навіть мікрочастки металу та цілої іншої ланки елементів, які не відносяться до складу продукту, та автоматично відбраковує таку продукцію з неможливістю повторного потрапляння такої продукції на лінію. Цей процес автоматизований та виключає людський фактор, – зазначили у компанії.

Та додали, що розпочато внутрішнє розслідування.

Офіційних висновків перевірки наразі ще немає, як й підтвердження технічної можливості на сьогодні потрапляння будь-яких сторонніх предметів до енергетичних батончиків EatMeTM, – зазначає ТОВ «Нові Продукти Україна».

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у шоколадці замість горіха був зуб (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: