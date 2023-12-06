Дніпрянам пропонують виграти подарунок від нібито “Нової пошти”, але є нюанс

У телеграм-каналах поширюють фейкову акцію від "Нової пошти".

Днями у вайбері та телеграмі почали з’являтися повідомлення про розіграші від “Нової пошти” та “Coca-Cola”. У тексті дописів йдеться про те, що за реєстрацію ці компанії обіцяють подарувати святкову ялинку, а 59 людей нібито вже отримали свій приз.

Втім як зазначили в “Новій пошті”, ніяких розіграшів компанія не проводить.

Звертаємо вашу увагу! Наразі у різних телеграм та вайбер каналах, а також у соціальних мережах шириться велика кількість об’яв про різні розіграші, де шахраї використовують назви відомих компаній. Таким чином збирають всю інформацію про людей, які повірили в ці розіграші, – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці “Нової пошти” на Facebook.

Про ялинки нібито від Нової пошти та відомого виробника напоїв поширила низка телеграм-каналів. Деякі із них місцеві. Не будемо назвати їхні назви, але наводимо приклад одного із повідомлень.

Як зазначили в “Новій пошті”, компанія не має стосунку до розіграшів, а пабліки використовують відомі бренди, щоб набрати фоловерів або зібрати інформацію про підписників. Тож не варто клацати на подібні посилання, навіть якщо ви розумієте, що це афера і заходите з цікавості.

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