Дніпрянам пропонують виграти подарунок від нібито “Нової пошти”, але є нюанс

Днями у вайбері та телеграмі почали з’являтися повідомлення про розіграші від “Нової пошти” та “Coca-Cola”. У тексті дописів йдеться про те, що за реєстрацію ці компанії обіцяють подарувати святкову ялинку, а 59 людей нібито вже отримали свій приз.
Втім як зазначили в “Новій пошті”, ніяких розіграшів компанія не проводить.
Звертаємо вашу увагу! Наразі у різних телеграм та вайбер каналах, а також у соціальних мережах шириться велика кількість об’яв про різні розіграші, де шахраї використовують назви відомих компаній. Таким чином збирають всю інформацію про людей, які повірили в ці розіграші, – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці “Нової пошти” на Facebook.
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