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Дніпрянам на замітку: як зігрітися вдома, коли вимкнено опалення

Сьогодні 08:00
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Через постійні обстріли росіян українці залишаються не лише без електрики, а й води, а також тепла. Тому питання, як зігрітися без центрального опалення, стає дедалі актуальнішим.

Новости Днепра про Дніпрянам на замітку: як зігрітися вдома, коли вимкнено опалення

Спробуємо розібратися, як можна не мерзнути взимку. Відомо, що людині зручно, коли температура повітря становить приблизно 28°C. Тому в холодній кімнаті у людини звужуються судини шкіри, перенаправляючи теплу кров під ізолюючий жировий шар, який знаходиться прямо під шкірою. Так як руки та ноги не мають великої кількості жиру, то першими остигають у холодній кімнаті.

Саме тому в першу чергу потрібно зігріти свої кінцівки, підтримуючи приплив крові до них. Найкращий спосіб зробити це – підняти та підтримувати внутрішню температуру тіла. Але це не означає, що потрібно обігрівати всю кімнату чи цілий будинок. Найпростіше зігрітися – підібравши відповідний одяг.

Новости Днепра про Дніпрянам на замітку: як зігрітися вдома, коли вимкнено опалення

Ідеально підійдуть для цього вовняні вироби, які добре ізолюють та зберігають тепло. Також не забувайте про термобілизну! Якщо потрібно зігрітися в положенні, можна накинути ковдру на ноги і талію. Під ковдру можна додатково покласти пляшку з гарячою водою, щоби підвищити температуру всередині.

Оскільки ноги та руки найбільше мерзнуть під час переохолодження, то головна мета – зігріти їх. Можна використовувати шкарпетки, тапочки та рукавички без пальців. 

Новости Днепра про Дніпрянам на замітку: як зігрітися вдома, коли вимкнено опалення

Також можна зайнятися спортом. Три чверті енергії, які використовуються для вправ, виділяється у вигляді тепла. Тому це дозволить підняти внутрішню температуру вже за кілька хвилин.

                                                                                                                                                   Джерело: Woman 24

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Новости Днепра про Дніпрянам на замітку: як зігрітися вдома, коли вимкнено опаленняУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянам на замітку: як зігрітися вдома, коли вимкнено опаленняРусский

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