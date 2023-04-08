Дніпрянам можуть встановити новий тариф на електроенергію: коли та наскільки більше доведеться платити

Нові тарифи чекатимуть на громадян після опалювального сезону. До 30 квітня ціни на електроенергію не підніматимуть, а вже після цієї дати в уряді розглядають імовірні зміни.
Про це повідомляє Цензор.нет.
Як стало відомо, в уряді вважають, що вже зараз кожна кіловат-година повинна коштувати не менше 7 гривень. Адже різницю між чинним тарифом та економічно обґрунтованим тарифом покривають коштом доходу від генерації “Енергоатому” та “Укргідроенерго”. Через це у минулому році виник борг на суму 33 мільярди гривень.
Крім того, Україні потрібно знайти кошти для відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок масованих атак зі сторони країни-терористки Росії.
Варто зазначити, що відповідне рішення поки не ухвалено. Тож невідомо, чи дійсно українцям доведеться платити майже вчетверо разів більше за світло.
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Анна Кравчук
Автор:
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