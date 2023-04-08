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Дніпрянам можуть встановити новий тариф на електроенергію: коли та наскільки більше доведеться платити

Сьогодні 10:26
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Українцям, зокрема й дніпрянам, варто підготуватися до ймовірного масштабного підвищення тарифів на електроенергію. Чинні ціни на світло - 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину - можуть підвищити до 5,5 гривні.

Новости Днепра про Дніпрянам можуть встановити новий тариф на електроенергію: коли та наскільки більше доведеться платити

Нові тарифи чекатимуть на громадян після опалювального сезону. До 30 квітня ціни на електроенергію не підніматимуть, а вже після цієї дати в уряді розглядають імовірні зміни. 

Про це повідомляє Цензор.нет

Як стало відомо, в уряді вважають, що вже зараз кожна кіловат-година повинна коштувати не менше 7 гривень. Адже різницю між чинним тарифом та економічно обґрунтованим тарифом покривають коштом доходу від генерації “Енергоатому” та “Укргідроенерго”. Через це у минулому році виник борг на суму 33 мільярди гривень.

Крім того, Україні потрібно знайти кошти для відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок масованих атак зі сторони країни-терористки Росії.

Варто зазначити, що відповідне рішення поки не ухвалено. Тож невідомо, чи дійсно українцям доведеться платити майже вчетверо разів більше за світло. 

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Новости Днепра про Дніпрянам можуть встановити новий тариф на електроенергію: коли та наскільки більше доведеться платитиУкраїнська Новости Днепра про Дніпрянам можуть встановити новий тариф на електроенергію: коли та наскільки більше доведеться платитиРусский

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