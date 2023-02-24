Дніпрян запрошують взяти участь у відомому шоу

Мешканців Дніпра запрошують показати свої таланти у відомому шоу.

В Україні знову відкрили кастинги на популярне українське шоу “МастерШеф”.

Зазначається, що взяти участь в відборі можуть і мешканці Дніпра, адже перший кастинг буде онлайн.

Це проєкт, який дає шанс фанатам кухні випробувати свої сили у масштабній кулінарній битві та з аматорів перетворитися на геніальних профі. Якщо ти давно мрієш потрапити на кухню МастерШеф, то можливо саме зараз настав цей час. Єдина вимога до Вас – це горіти кулінарією, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про колектив із Дніпра, який підкорив американське талант-шоу. Це дитячий танцювальний гурт, учасники якого починали свою кар’єру в рідному Дніпрі, а пізніше брати участь в національних конкурсах. У США діти покорили суддів своїм світловим неоновим шоу.

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