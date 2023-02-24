Дніпрян запрошують взяти участь у відомому шоу

В Україні знову відкрили кастинги на популярне українське шоу “МастерШеф”.
Зазначається, що взяти участь в відборі можуть і мешканці Дніпра, адже перший кастинг буде онлайн.
Це проєкт, який дає шанс фанатам кухні випробувати свої сили у масштабній кулінарній битві та з аматорів перетворитися на геніальних профі. Якщо ти давно мрієш потрапити на кухню МастерШеф, то можливо саме зараз настав цей час. Єдина вимога до Вас – це горіти кулінарією, – йдеться в повідомленні.
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