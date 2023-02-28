Дніпрян попередили про подорожчання продуктів: як і на що зміняться ціни

Попри те, що торік ціни на продукти зросли в середньому майже на третину, фахівці стверджують, що не межа. Вартість їжі продовжує зростати і цьогоріч.

В ефірі телемарафону голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував, що незабаром можуть зрости ціни на хліб і фрукти.

За словами Марчука, цього року в Україні скоротяться посівні площі. При цьому і валовий збір пшениці буде меншим, ніж у попередні роки. Скорочення сировинної бази у поєднанні з підвищенням вартості енергоносіїв призведе й до скорочення виробництва хліба та інших виробів із борошна. Таким чином, ціни на хліб зростатимуть.

А от щодо овочів, то в 2023 році Україна не повинна відчувати дефіциту продовольства цієї групи. Попри те, що наша країна втратила частину головних овочівницьких регіонів, які опинились у тимчасовій окупації, аграрії зуміли компенсувати цю втрату за рахунок збільшення площ, зайнятих під овочі, у західних регіонах.

“Аграрії у Центральних та Західних регіонах ще на початку повномасштабної війни вже, розуміючи обставини окупації, почали диверсифікувати ці напрямки роботи, і почали більше засаджувати сади у своїх регіонах. Вирощувати більше овочів. Тому в принципі сказати, що буде дефіцит – не можу”, – розповів Денис. Марчук.

А ось із фруктами вимальовується зовсім інша картина. Для того, щоб виростити повноцінний сад, потрібно до 10 років. Тому за всього бажання повернутися до довоєнного обсягу вирощування фруктів Україні поки що не вдасться. Отже, буде дефіцит фруктів, і більшу частину цього дефіциту доведеться покривати за рахунок імпортних поставок. За таких умов ціни на фрукти не будуть низькими.

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