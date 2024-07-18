Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпровський ВНЗ посів перше місце у рейтингу найвпливовіших університетів регіону

Дніпровський ВНЗ посів перше місце у рейтингу найвпливовіших університетів регіону

Вчора 14:47
просмотров

ДНУ імені Олеся Гончара у Дніпрі - перший у рейтингу найвпливовіших університетів Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Дніпровський ВНЗ посів перше місце у рейтингу найвпливовіших університетів регіону

ДНУ посів перше місце на Дніпропетровщині, десяте місце серед університетів України та 1235 у світовому рейтингу впливовості за версією американського порталу AcademicInfluence.com.

Про це повідомили на сайті ДНУ імені Олеся Гончара.

Загалом до рейтингу впливових вишів світу потрапили 187 українських університетів та 19 775 ВНЗ з усього світу.

Серед них десять вищих навчальних закладів Дніпра, які мають такий вигляд в національному рейтингу:

  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 10 місце;
  • Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» – 33 місце;
  • Національна металургійна академія України – 45 місце;
  • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 55 місце;
  • Дніпровський державний медичний університет – 72 місце;
  • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – 92 місце;
  • Дніпровський державний університет внутрішніх справ – 121 місце;
  • Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини – 134 місце;
  • Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту – 141 місце;
  • Український державний університет науки і технологій — 164 місце.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпровський ВНЗ посів перше місце у рейтингу найвпливовіших університетів регіонуУкраїнська Новости Днепра про Дніпровський ВНЗ посів перше місце у рейтингу найвпливовіших університетів регіонуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса

    У Дніпрі оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер…

    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

    Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на…

    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:16
    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка

    Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.

    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ

    Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.

    Наверх