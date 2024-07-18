Дніпровський ВНЗ посів перше місце у рейтингу найвпливовіших університетів регіону

ДНУ імені Олеся Гончара у Дніпрі - перший у рейтингу найвпливовіших університетів Дніпропетровської області.

ДНУ посів перше місце на Дніпропетровщині, десяте місце серед університетів України та 1235 у світовому рейтингу впливовості за версією американського порталу AcademicInfluence.com.

Про це повідомили на сайті ДНУ імені Олеся Гончара.

Загалом до рейтингу впливових вишів світу потрапили 187 українських університетів та 19 775 ВНЗ з усього світу.

Серед них десять вищих навчальних закладів Дніпра, які мають такий вигляд в національному рейтингу:

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 10 місце;

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» – 33 місце;

Національна металургійна академія України – 45 місце;

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 55 місце;

Дніпровський державний медичний університет – 72 місце;

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – 92 місце;

Дніпровський державний університет внутрішніх справ – 121 місце;

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини – 134 місце;

Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту – 141 місце;

Український державний університет науки і технологій — 164 місце.

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