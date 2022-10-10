Дніпровський художник “передбачив” вибух Кримського мосту

Директор Музею українського живопису Сергій Бурбело ще задовго до вибуху на Кримському мосту намалював цю подію.

«Доброго ранку! Ну я ж казав, що воно десь так і буде», – нагадує Сергій Бурбело.

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