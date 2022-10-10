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Дніпровський художник “передбачив” вибух Кримського мосту

Сьогодні 09:30
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Директор Музею українського живопису Сергій Бурбело ще задовго до вибуху на Кримському мосту намалював цю подію.

Новости Днепра про Дніпровський художник “передбачив” вибух Кримського мосту

«Доброго ранку! Ну я ж казав, що воно десь так і буде», – нагадує Сергій Бурбело.

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Новости Днепра про Дніпровський художник “передбачив” вибух Кримського мостуУкраїнська Новости Днепра про Дніпровський художник “передбачив” вибух Кримського мостуРусский

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