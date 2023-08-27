Дніпровська адвокатка кинула виклик українським прикордонникам через “катування жінок та дітей на кордоні”

Правозахисниця розмістила відповідний допис на своїй сторінці у Facebook, запевнивши, що вона цю справу так не залишить.
«У мене є ДВА питання до Державної прикордонної служби України: 1) Коли припиниться катування жінок та дітей на кордоні? 2) Коли прикордонники будуть читати хоча б офіційний сайт ДПС України бо сподіватись на їх знання законодавчої бази це утопія? Вчора у мене була нервова субота, бо моя клієнтка зателефонувала в паніці з кордону. Вона з дитиною не могла перетнути кордон, її не випускали прикордонники, при тому що у неї були всі на це права”, – написала Юлія в соцмережах.
Жінку зрештою випустили закордон, але це після трьох годин допитів, втручання адвокатки та дзвінка на гарячу лінію.
“Мати показала прикордоннику навіть зворотній квиток, хоча не повинна була цього робити. Вона плакала та благала його діяти по закону. Дитина налякана. 3 години в автобусі поки мама бігала за прикордонниками, які і питання не вирішували і документи не віддавали. Люди в автобусі запізнюються на свої маршрути далі, агресують, дитина в стресі”, – зауважила юристка.
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