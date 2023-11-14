Дніпропетровська ОВА підписала меморандум з YouControl

Обласна військова адміністрація підписала меморандум з національною компанією YouControl.

Домовилися про взаємодію. Особлива увага сторін – на використанні коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також у рамках співпраці ОВА отримає повний доступ до онлайн-сервісу перевірки компаній.

«Увага суспільства завжди була прикута до використання бюджетних коштів. З війною цей запит посилився. Українці прагнуть знати, на що йдуть гроші і чи на часі витрати. Власне, посилюємо контроль і ми. Створили спеціальну робочу групу «Прозорість та підзвітність». Задача її учасників – слідкувати за закупівлями, виявляти можливі порушення», – каже директорка департаменту економічного розвитку ОВА Яна Худенко.

Задля максимально ефективної роботи до процесів долучають й громадськість. А ще компанії, які розробляють платформи, що сприяють відкритості витрат та допомагають уникати фінансових ризиків.

Серед таких і YouControl, з якою ОВА підписала меморандум про взаємодію. Сторони зосередяться на контролі за доцільністю використання коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Також партнери нададуть фахівцям департаменту економічного розвитку ОВА повний доступ до свого онлайн-сервісу. Це дозволить можливість досконально перевіряти доброчесність компаній, які долучаються до тендерів.

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