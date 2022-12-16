Дніпропетровська область повністю знеструмлена – Резніченко

Через сьогоднішні удари Дніпропетровська область повністю знеструмлена.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемi, зазначає Резніченко. Пошкоджень дуже багато, тому аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати.

Дніпропетровська область була повністю знеструмлена. Поки вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури.

У першу чергу пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні, а вже потім вмикатимуть будинки. Але прогнози по поверненню світла робити зарано.

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