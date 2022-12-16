Дніпропетровська область повністю знеструмлена – Резніченко

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемi, зазначає Резніченко. Пошкоджень дуже багато, тому аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати.
Дніпропетровська область була повністю знеструмлена. Поки вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури.
У першу чергу пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні, а вже потім вмикатимуть будинки. Але прогнози по поверненню світла робити зарано.
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