Дніпропетровщину додали до онлайн-конструктора відбудови сіл: що це таке і навіщо

В Україні архітектурне бюро Balbek Bureau створило онлайн-конструктор з відбудови сіл RE:Ukraine Villages. Нещодавно туди додали Дніпропетровську область.

Мета онлайн-конструктору відбудови сіл RE:Ukraine Villages — зберегти зовнішній вигляд сільських будинків, які зруйнували окупанти, під час повоєнної відбудови, адже вони мають культурну цінність. За словами архітекторів, для Дніпропетровської області є характерним поєднання світлих пастельних відтінків з синім, зеленим та коричневим. Також – розмаїття рослинних та геометричних ліпних елементів.

Про це йдеться на сайті архітектурного бюро Balbek Bureau.

В нашому регіоні найбільше набули поширення цегляні будинки. Тому в конструкторі додали можливість обирати цегляний та ліпний декор. Також архітектори зазначають, що характер Дніпропетровщини, який потрібно зберегти — це петриківський розпис.

“Гордість та характер Дніпропетровщини – славнозвісний петриківський розпис, який походить з однойменного села. Історики вважають, що традиційна орнаментальна техніка з рослинними мотивами народилася з оздоблення сільських хат. Орнаментальні розписи на стінах і папері були характерні для багатьох селищ Дніпропетровщини, проте найбільшого поширення та розвитку вони набули у Петриківці”, – повідомляють архітектори.

В онлайн-конструкторі можна «зібрати» віртуальний будинок за дизайном, характерним для того чи іншого регіону, й отримати pdf-альбом з планами, кресленнями, технічним описом й рекомендаціями. Зокрема, крім Дніпропетровщини, вже доступні Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька й Херсонська області.

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