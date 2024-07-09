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Дніпропетровщині у трійці регіонів України, де продали найбільше землі

Сьогодні 16:54
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Дніпропетровська область серед регіонів, де продають найбільше сільгоспземель.

Новости Днепра про Дніпропетровщині у трійці регіонів України, де продали найбільше землі

Про це йдеться в дослідженні порталу Опендатабот. 

За три роки відкриття земельного ринку в Україні було придбано 567 322 га сільськогосподарської землі. Українці уклали 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 тис. грн. за 1 га. Найбільше купували землю у 2023 році — 179 921 га. 

До трійки областей з найвищими показниками продажів потрапила Дніпропетровщина. Також у ТОПі сусідні регіони – Полтавська та Кіровоградська область.

Зокрема, на Дніпропетровщині від початку поточного року продали 12 952,7 га по 34 тисячі грн за 1 гектар.

На Полтавщині середня вартість 52,59 тис. грн за 1 гектар, а на Кіровоградщині – 38 тисяч грн за 1 га.

Водночас лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість змін власників стосуються землі, яку отримують у спадок — це 65% відчужень.

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Новости Днепра про Дніпропетровщині у трійці регіонів України, де продали найбільше земліУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщині у трійці регіонів України, де продали найбільше земліРусский

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