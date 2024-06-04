Дніпропетровщина виборола 17 медалей на чемпіонаті України

Про це повідомили у НОК України у Дніпропетровській області.
Чемпіонат проходив у селі Бояни Чернівецької області з 26 травня по 3 червня на честь Збройних сил України.
Серед юнаків “бронзу” отримали:
Перші місця на змаганнях посіли:
Серед юних боксерок “бронзу” виграли:
Друге місце на чемпіонаті посіла Єлизавета Асатова.
Золоті винагороди для Дніпропетровщини вибороли Ася Ткаченко та Ксенія Коцогуб.
Відділення НОК України у Дніпропетровській області щиро вітає призерів та їхніх тренерів, а також Федерацію боксу Дніпропетровської області та Спортивну школу з боксу та єдиноборств з класним результатом! – пишуть у публікації.
Нагадаємо, вчора ми писали, що юна бадмінтоністка з Дніпра виборола «золото» на турнірі у Празі.
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