Дніпропетровщина виборола 17 медалей на чемпіонаті України

Дніпропетровська область виборола ІІ місце на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат 2010-2011 року народження.

Про це повідомили у НОК України у Дніпропетровській області.

Чемпіонат проходив у селі Бояни Чернівецької області з 26 травня по 3 червня на честь Збройних сил України.

Серед юнаків “бронзу” отримали:

40 кг – Захар Мельник;

46 кг – Денис Метьолкін;

48 кг – Артем Луньов;

63 кг – Владислав Штирхун;

70 кг – Богдан Ткаченко.

Перші місця на змаганнях посіли:

48 кг – Богдан Смоляк;

50 кг – Ясон Васильєв;

70 кг – Данило Стрігунов;

90 кг – Богдан Затуливітер.

Серед юних боксерок “бронзу” виграли:

36 кг – Уляна Бутякова

44 кг – Надія Литовченко

46 кг – Злата Вовк

57 кг – Дана Кравець

70 кг – Софія Коваленко

Друге місце на чемпіонаті посіла Єлизавета Асатова.

Золоті винагороди для Дніпропетровщини вибороли Ася Ткаченко та Ксенія Коцогуб.

Відділення НОК України у Дніпропетровській області щиро вітає призерів та їхніх тренерів, а також Федерацію боксу Дніпропетровської області та Спортивну школу з боксу та єдиноборств з класним результатом! – пишуть у публікації.

Нагадаємо, вчора ми писали, що юна бадмінтоністка з Дніпра виборола «золото» на турнірі у Празі.

Читайте також:



Українська Русский

Автор: