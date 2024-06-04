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Дніпропетровщина виборола 17 медалей на чемпіонаті України

Сьогодні 13:24
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Дніпропетровська область виборола ІІ місце на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат 2010-2011 року народження.

Новости Днепра про Дніпропетровщина виборола 17 медалей на чемпіонаті України

Про це повідомили у НОК України у Дніпропетровській області.

Чемпіонат проходив у селі Бояни Чернівецької області з 26 травня по 3 червня на честь Збройних сил України.

Серед юнаків “бронзу” отримали:

  • 40 кг – Захар Мельник;
  • 46 кг – Денис Метьолкін;
  • 48 кг – Артем Луньов;
  • 63 кг – Владислав Штирхун;
  • 70 кг – Богдан Ткаченко.

Перші місця на змаганнях посіли:

  • 48 кг – Богдан Смоляк;
  • 50 кг – Ясон Васильєв;
  • 70 кг – Данило Стрігунов;
  • 90 кг – Богдан Затуливітер.

Серед юних боксерок “бронзу” виграли: 

  • 36 кг – Уляна Бутякова
  • 44 кг – Надія Литовченко
  • 46 кг – Злата Вовк
  • 57 кг – Дана Кравець
  • 70 кг – Софія Коваленко

Друге місце на чемпіонаті посіла Єлизавета Асатова.

Золоті винагороди для Дніпропетровщини вибороли Ася Ткаченко та Ксенія Коцогуб.

Відділення НОК України у Дніпропетровській області щиро вітає призерів та їхніх тренерів, а також Федерацію боксу Дніпропетровської області та Спортивну школу з боксу та єдиноборств з класним результатом! – пишуть у публікації.

Нагадаємо, вчора ми писали, що юна бадмінтоністка з Дніпра виборола «золото» на турнірі у Празі.

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