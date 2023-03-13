Дніпропетровщина втратила Героя: сьогодні ховатимуть захисника із Кривого Рогу

Олександр Макаренко працював на шахті “Криворізька”. З 2014 року добровольцем став на захист України.
З початку повномасштабного вторгнення його було призначено старшим механіком мінометної роти механізованого батальйону.
Загинув 5 березня 2023 року біля Водяного під час артилерійського обстрілу. Олександру Макаренко було 35 років.
У нього залишилося троє дітей. Поховають Героя 13 березня у його рідній Лозуватці.
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