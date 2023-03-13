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Дніпропетровщина втратила Героя: сьогодні ховатимуть захисника із Кривого Рогу

Сьогодні 06:45
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У бою з російськими окупантами загинув старший сержант із Дніпропетровської області Олександр Макаренко.

Новости Днепра про Дніпропетровщина втратила Героя: сьогодні ховатимуть захисника із Кривого Рогу

Олександр Макаренко працював на шахті “Криворізька”. З 2014 року добровольцем став на захист України.

З початку повномасштабного вторгнення його було призначено старшим механіком мінометної роти механізованого батальйону.

Загинув 5 березня 2023 року біля Водяного під час артилерійського обстрілу. Олександру Макаренко було 35 років.

У нього залишилося троє дітей. Поховають Героя 13 березня у його рідній Лозуватці.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина втратила Героя: сьогодні ховатимуть захисника із Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина втратила Героя: сьогодні ховатимуть захисника із Кривого РогуРусский

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