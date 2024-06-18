Дніпропетровщина — в трійці найбагатших на корисні копалини областей України

Дніпропетровщина — залізне серце України.

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що приблизна вартість наявних в Україні критично важливих корисних копалин сягає 10-12 трильйонів доларів. На Дніпропетровщині їх зосереджено на 3,5 трлн доларів. Вона є другою найбагатшою областю на природні ресурси. Перша – Донецька.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він додав, що Дніпропетровська область має значні запаси залізної руди, вугілля, марганцю, урану, титану тощо. І це без урахування водних ресурсів та плодючих земель. Завдяки промисловому потенціалу та багатим природним ресурсам до Дніпропетровщини є підвищений інтерес з боку міжнародної спільноти, зокрема Німеччини та Чехії.

Крім Дніпропетровської області, найбільш багатими на корисні копалини також такі регіони:

частково окупована Запорізька область (понад $600 млрд);

Харківщина, де тривають важкі бої (майже $700 млрд);

тимчасово окупована Донеччина ($3,8 трлн);

тимчасово окупована Луганщина ($3,2 трлн).

Микола Лукашук зазначив, що вартість корисних копалин може сильно варіюватися, залежно від методології оцінки та поточних ринкових цін.

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