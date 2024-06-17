Дніпропетровщина в ТОПі областей України, де купують найбільше електрокарів

Дніпропетровська область посіла третє місце, серед регіонів України, де найчастіше купують електрокари

Дніпропетровська область увійшла у трійку регіонів України, де найчастіше купують електрокари. Тільки у травні 339 людей стали володарями цього виду транспорту, повідомляє “Укравтопром”.

В Україні за травень придбали 4 тисячі 100 автівок, які працюють на електриці. Найчастіше їх купували в Львівській, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій областях, а також у Києві.

На Дніпропетровщині 79% з усіх придбаних авто – вживані.

Серед нових електромобілів найпопулярнішим на ринках Дніпропетровської області виявився Nissan Ariya. Серед ввезених з-за кордону вживаних авто – Tesla Model Y.

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