Дніпропетровщина в ТОП-3 областей України за кількістю крадіжок телефонів

Дніпропетровщина друга серед областей, де зафіксували найбільше крадіжок телефонів.

Дніпропетровщина посіла друге місце серед областей України за викраденням телефонів – 582 випадки. Це 8,8% від загальної кількості крадіжок. Про це повідомляє Опендатабот.

Лідер Київська область — 11,9%. На третьому місці — Запорізька — 8,6%.

За підрахунками Міністерства внутрішніх справ українці за 4 місяці 2024 втратили 6,6 тисячі телефонів. Мова йде як про викрадені гаджети, так і про загублені. Зазначається, що кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року: це у 2,5 раза менше, ніж за відповідний період у 2021, та у 1,3 раза менше, ніж торік.

За останні 3 роки найчастіше викрадають Xiaomi, Samsung та Iphone. За даними аналітиків, з початку 2024 року вкрали 2,2 тисячі Xiaomi, 1,4 тисячі Samsung та менше тисячі Iphone.

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