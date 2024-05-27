Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпропетровщина в ТОП-3 областей України за кількістю крадіжок телефонів

Дніпропетровщина в ТОП-3 областей України за кількістю крадіжок телефонів

Сьогодні 12:45
просмотров

Дніпропетровщина друга серед областей, де зафіксували найбільше крадіжок телефонів.

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОП-3 областей України за кількістю крадіжок телефонів

Дніпропетровщина посіла друге місце серед областей України за викраденням телефонів – 582 випадки. Це 8,8% від загальної кількості крадіжок. Про це повідомляє Опендатабот.

Лідер Київська область — 11,9%. На третьому місці — Запорізька — 8,6%.

За підрахунками Міністерства внутрішніх справ українці за 4 місяці 2024 втратили 6,6 тисячі телефонів. Мова йде як про викрадені гаджети, так і про загублені. Зазначається, що кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року: це у 2,5 раза менше, ніж за відповідний період у 2021, та у 1,3 раза менше, ніж торік.

За останні 3 роки найчастіше викрадають Xiaomi, Samsung та Iphone. За даними аналітиків, з початку 2024 року вкрали 2,2 тисячі Xiaomi, 1,4 тисячі Samsung та менше тисячі Iphone.

 

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОП-3 областей України за кількістю крадіжок телефонів

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОП-3 областей України за кількістю крадіжок телефонівУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чи безпечно кататися на атракціонах на Монастирському острові у Дніпрі: результати перевірки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:29
    Чи безпечно кататися на атракціонах на Монастирському острові у Дніпрі: результати перевірки

    У Дніпрі перевірили атракціони на Монастирському острові.

    Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:23
    Як змінювався стадіон «Дніпро-Арена»: від цвинтаря та ринку до нової футбольної арени міста (ФОТО)

    Один із найвідоміших стадіонів в Україні – «Дніпро-Арена». Збірна країни…

    У Дніпрі розконсервували унікальний фонтан-водоспад
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:08
    У Дніпрі розконсервували унікальний фонтан-водоспад

    У Дніпрі знову запрацював 17-метровий фонтан-водоспад "Поріг ревучий" на Монастирському…

    У Дніпрі на півтора місяця звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    У Дніпрі на півтора місяця звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталі

    У Дніпрі запланували ремонти зливової каналізації на Набережній Перемоги.

    Наверх